Сни здатні розкривати внутрішню тягу до насильства

Якщо людині сниться самогубство, то вдень вона може проявляти більшу агресію, попереджають вчені. Такі сни в цілому частіше сняться жорстоким інтровертам, яким важко налагодити контакт з іншими, пише meddaily.ru з посиланням на Live Science. Однак незалежні експерти вже встигли розкритикувати дану заяву.

Між тим, Майкл Шредл, керівник лабораторії сну Центрального інституту психічного здоров'я Німеччини, переконаний: те, що відбувається в снах, часто є гіпертрофованим відображенням стану людини під час неспання. Це довело опитування 443 студентів. Добровольці могли в середньому згадати 2-3 сни в тиждень, і приблизно 19% студентам снилося вбивство. У чоловіків більше було агресивних снів, ніж у жінок.

Що дійсно здивувало вченого, то це зв'язок таких снів не тільки з агресивністю, але і з замкнутістю людини. Мабуть, інтроверти нерідко приховують агресію, що проявляється в снах. На щастя, сни із вбивством снилися не так часто - у 3,8% випадку у чоловіків і в 0,6% випадку у жінок.