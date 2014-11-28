Чим корисні цитрусові у раціоні

Регулярне вживання цитрусових запобігає передчасному старінню організму, піднімає настрій, усуває синдром тривоги.

Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який є антиоксидантом і захищає шкіру від впливу вільних радикалів. У результаті активізуються процеси вироблення колагену і еластину, а шкіра стає більш пружною і підтягнутою, пише moirebenok.ua.

Маска з мандаринів

Препарати з мандарина широко застосовуються в індустрії краси. Але можна приготувати омолоджуючу маску і в домашніх умовах. Подрібніть шкірку мандарина, змішайте з сирим яєчним жовтком і сметаною (по 1 ч. л. кожного інгредієнта). Нанесіть маску на обличчя на 20 хвилин, після чого змийте теплою водою, потім ополосніть обличчя прохолодною.

Омолоджуючі напої

Влаштовуйте собі розвантажувально-омолоджуючий день раз на місяць. Змішайте 1,2 л грейпфрутового соку з 800 мл апельсинового і 100 мл соку лимона. Всі соки свіжовичавлені. Розбавте мікс водою, довівши обсяг до 3 л. Цілий день пийте цей сік, рівномірно розподіливши порції. Більше нічого не їжте.

Вечірній моціон

Приймайте по вечорах ванну з додаванням свіжовичавленого соку цитрусових. Вона позбавить від втоми, розслабить напружені м'язи, додасть бадьорості. На завершення нанесіть на тіло бальзам з додаванням ефірних олій лимона, апельсина, грейпфрута.