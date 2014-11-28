Вага людини у різні дні тижня - різна

Зважування на домашніх вагах в деякі дні краще уникати — інакше поганий настрій, можна вважати, гарантований. Фахівці прийшли до висновку, що вага тіла людини змінюється залежно від дня тижня: іноді вона може бути легшою, а іноді на пару-трійку кілограмів важчою.

Журнал Obesity Facts, сповіщає ukrhealth.net, опублікував результати наукового дослідження, які говорять про те, що на самому початку тижня наші ваги можуть показувати зовсім не ті цифри, які хочеться на них побачити. «По неділях і понеділках наш вага більша, ніж в інші дні тижня», — стверджується в статті.

Дане твердження, як з’ясувалося, обґрунтовується цілком конкретними цифрами. Дослідники запросили для участі в експерименті 80 дорослих осіб у віці від 25 до 62 років, і регулярно їх зважували. Таким чином фахівці змогли з’ясувати, як може коливатися вага впродовж тижня. Прийнявши до уваги індивідуальні особливості, медики встановили наступну тенденцію: вага починає потроху рости в суботу, йде на спад ближче до вівторка і досягає свого мінімуму в п’ятницю.

За словами дієтологів, така «вагова хвиля» характерна для більшості дорослих людей, що працюють і не сидять на дієті. Зрозуміти, чому так змінюється вага, — нескладно: до кінця тижня і з настанням вихідних люди розслабляються і частіше дозволяють собі з’їсти або випити зайвого, тоді як фаза розпалу робочих буднів, навпаки, змушує всіх концентруватися на своїх обов’язках, а не на їжі.

Показово, що невелике послаблення у вигляді харчових надмірностей фахівці з харчування аж ніяк не вважають чимось небезпечним. Якщо людина дозволяє зайву порцію в неділю, але в інші дні тижня не виходить за рамки, то такий «контрольований зрив» не завдасть шкоди здоров’ю, кажуть дієтологи. У подібній слабкості навіть є корисний психологічний ефект: можливість поласувати чимось смачним знімає напругу, пов’язану з необхідністю стежити за фігурою і постійно рахувати калорії.