Кава захистить від старечого маразму

Для мільйонів людей міцна кава - ідеальний початок дня.

Але сьогодні, нові дослідження показують, що кава може захистити від деменції, передає lenta-ua.net з посиланням на dailymail.

3-5 чашок на день може скоротити ризик розвитку хвороби Альцгеймера до 20 відсотків, сказали вчені.

Харчування може відігравати важливу роль у збереженні пам'яті і розумових навичок, особливо у фазі хвороби Альцгеймера.

Це мовиться в доповіді, опублікованій Інститутом наукової інформації щодо кави.

Тим не менш, експерти кажуть, що достовірно вірити цьому не варто, адже жодних клінічних випробувань не проводилося.

Нова доповідь представляє нове дослідження, що пояснює, як дієта може впливати на розвиток хвороби.

Середземноморська дієта, що складається з риби, свіжих фруктів і овочів, оливкової олії і червоного вина, була пов'язана зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідження показують, що сполуки, звані поліфенолами відповідають за цей захисний ефект; ці сполуки також знайдені у великих кількостях в каві.

Інші дослідження, наведені в доповіді, доводять, що регулярне помірне споживання кави пов'язане зі зменшенням ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Д-р Іва Холмерова, сказала: «Висновки, представлені в цьому звіті, є вельми обнадійливими.

Кава дуже популярний напій, який люблять мільйони людей у всьому світі, і я рада знати, що помірне, регулярне споживання може мати позитивний вплив на хворобу Альцгеймера".

"Кофеїн допомагає запобігти утворенню амілоїдних бляшок і зв'язок в головному мозку - це дві ознаки хвороби Альцгеймера", - сказав вона.

На додаток до цього, кофеїн і поліфеноли знижують запалення і зменшують знос клітин головного мозку, особливо в гіпокампі і корі, ділянці мозку, яка бере участь в пам'яті.