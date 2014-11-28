Стало известно, как wi-fi влияет на здоровье. Ученые в очередной раз заговорили о влиянии беспроводных технологий на организм человека.

Ряд специалистов утверждает: до пяти процентов жителей планеты страдают синдромом электромагнитной гиперчувствительности. Особенно актуально рассматривать синдром в рамках крупного города. Воздух пронизан волнами разной частоты. Человек окружен мобильными телефонами, микроволновыми печами и точками доступа Wi-Fi, пишет direct-press.ru.

Избыток электромагнитных волн может вызывать подобие аллергической реакции у некоторых людей. В ряде случаев развивается недомогание, головная боль, расстройства со стороны нервной системы. Существует мнение, что Wi-Fi может провоцировать рост онкологической заболеваемости, однако подобная информация пока не нашла подтверждения в официальных источниках.

В 2010 году ученые установили, что беспроводные сети влияют на снижение памяти, в 2011 году была установлена связь между беспроводными сетями и ухудшением концентрации. Стоит отметить, существование феномена электромагнитной гиперчувствительности признали лишь несколько научных сообществ. Остальные ученые относятся к проблеме скептически.