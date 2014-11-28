Конфлікти допомагають боротися зі стресом

У дослідженні взяли участь 50 пар. В учасників взяли зразки слини для визначення їх рівня кортизолу (гормону стресу) до початку конфлікту. Потім кожен партнер розповів про те, які аспекти їх відносин можуть стати причиною для конфлікту. Вчені також добровольців запитали, як часто вони ставали свідками сварок батьків у дитинстві.

Потім партнери повинні були сісти і обговорити свої проблеми в стосунках, розповідає Psych Central. Розмову знімали на відео. Через 20 хвилин після конфлікту дослідники знову виміряли рівні кортизолу учасників.

Вчені помітили: чим серйозніше був конфлікт, тим інтенсивніше реакція організму на стрес. Однак даний зв'язок виявився не настільки явним у людей, які в дитинстві часто спостерігали за сварками батьків. Судячи з усього, таким людям простіше впоратися зі стресом при конфлікті. Попередні дослідження показали, що конфлікт може призводити до низки негативних наслідків. Наприклад, він був пов'язаний з депресією, стресом, тривогою, образою, гнівом і фізичним насильством. Але іноді сварки корисні. Вони не дають ситуації погіршитися, знижують напруженість і створюють близькість у стосунках.

med2.ru