Самотність людини зумовленa генами - вчені

Результати досліджень опубліковані в журналі Scientific Reports.

Генетики з Пекінського університету вивчили роль однонуклеотидних поліморфізмів гена 5-HTA1, що відповідають за роботу одного з типів серотонінових рецепторів. Однонуклеотидний поліморфізм (single nucleotіde polymorphіsm, SNP) являє собою відмінності послідовності ДНК розміром в один нуклеотид (A, T, G або C). Такі варіації генів мають велике значення для популяційного різноманіття в межах одного і того ж виду.

У разі гена 5-HTA1 алель G пов'язана з більш високою експресією гена і зниженням рівня комфортності при знаходженні в довготривалих стосунках. В даний час відомо, що носії алелі G схильні до розвитку неврозів, психозів, депресії і прикордонних розладів особистості.

Аналіз ДНК, отриманої зі зразків волосся 579 студентів, виявив, що у відносинах складалися 50,4 відсотків досліджуваних з генотипом СС і лише 39 відсотків осіб з генотипом CG або GG. Таким чином, близько 60 відсотків носіїв алелі G не перебували у відносинах, в той час як у носіїв тільки алелей C співвідношення було рівним.

"Песимістичні настрої і неврози погано позначаються на формуванні, якості і стабільності відносин. Зв'язок між варіантом G і психологічними розладами підвищує ймовірність невдач у романтичних відносинах, - пояснюють дослідники. - Тим не менше, якщо, наприклад, хтось відчуває труднощі при знайомстві, це не означає, що він не здатний змінити щось у своїй поведінці і навчитися взаємодії з іншими людьми".

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