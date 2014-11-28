Хронічний стрес може призвести до шизофренії

Зокрема, вони можуть спровокувати ушкодження в мозкових структурах, і, в підсумку, призвести до розвитку психічних захворювань - наприклад, шизофренії.

Якщо ушкодження мозку будуть відбуватися в перманентному режимі, то ризик виникнення шизофренії виявиться особливо високим - дане захворювання виявиться сумним, але закономірним підсумком перебування в хронічному стресі.

Вивченням впливу стресу на зміни в мозку займалися співробітники клініки Рурського університету Бохума. За словами фахівців, стрес є одним з механізмів адаптації організму до впливів зовнішнього середовища. Коли людина відчуває стрес, його тіло включає режим "загальної мобілізації" - мозок при цьому викидає в кров гормони, покликані привести всі органи і системи в режим підвищеної готовності до опору негативним факторам. Увагу вчених, які спостерігали за фізіологією стресу, залучили клітини мікроглії, які діють як "санітари мозку", активізуючись для того, щоб очистити орган від пошкоджених і мертвих нервових клітин. За словами фахівців, вони переконалися в тому, що активізація клітин мікроглії внаслідок стресу призводить до запалення в організмі."Чим частіше це відбувається, тим більше часу клітини знаходяться в деструктивному режимі. Підвищується ризик психічних недуг на зразок шизофренії", - пояснили автори роботи.

Нагадаємо, що шизофренія є поліморфним психічним розладом, яке пов'язане з розпадом процесів мислення й емоційних реакцій. Найбільш характерні для цієї хвороби слухові галюцинації, параноїдний або фантастичне марення, дезорганізованість мови і мислення на тлі значної соціальної дисфункції і порушення працездатності.

Крім стресу, як вважають фахівці, до розвитку шизофренії у людини може призвести запалення, що виникає ще на стадії ембріонального розвитку. Таке запалення, на їх думку, може спровокувати контакт з вірусом грипу під час вагітності.

med2.ru