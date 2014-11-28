Безсимптомний атеросклероз пов'язали зі зниженням розумових здібностей

Результати дослідження будуть представлені на щорічному конгресі Радіологічного товариства Північної Америки (Radiological Society of North America).

Вчені розглянули дані, отримані у 1903 дорослих людей (середній вік склав 44 року) без ознак захворювань серцево-судинної системи, які спостерігалися в Даллаському дослідженні серця (Dallas Heart Study).

Учасники повинні були заповнити стандартний опитувальник (Montreal Cognitive Assessment), що дозволяє визначити помірне зниження розумових здібностей. Після цього їм проводилося МРТ головного мозку з вимірюванням об'єму гіперінтенсивних ділянок в білій речовині. Яскраві білі плями, які свідчать про високу інтенсивність сигналу, на зображеннях МРТ вказують на зміни білої речовини. Збільшення обсягу таких областей являє собою природний віковий процес, але їх надмірний обсяг є ознакою когнітивних порушень.

Також в учасників дослідження проводилися вимірювання товщини стінок сонних артерій за даними МРТ. Товщина стінок черевної аорти та вміст кальцію в артеріях серця оцінювали за допомогою комп'ютерної томографії.

При проведенні статистичного аналізу вносилися поправки з урахуванням традиційних факторів ризику атеросклерозу - статі, етнічної приналежності, віку, наявності діабету і підвищеного артеріального тиску, куріння та індексу маси тіла. Була виявлена кореляція між вираженістю атеросклерозу у трьох групах судин (в каротидах, у вінцевих артеріях і в черевній аорті) і станом розумових здібностей по оцінці за допомогою валидованого опитувальника і за даними МРТ головного мозку.

У людей з підвищеним кальцієвим індексом серцевих артерій частіше відзначалося підвищення обсягу гіперинтенсивних областей на МРТ.

Результати дослідження вказують на необхідність якомога раннього виявлення атеросклерозу і підкреслюють значення профілактичних заходів.

remedium.ru