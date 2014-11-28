Використання дигоксину підвищує ризик летального результату

Нове дослідження, проведене співробітниками медичного консорціуму Kaiser Permanente в Каліфорнії, було опубліковано в журналі Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. Згідно з його результатами, у групі хворих з фібриляцією передсердь без проявів серцевої недостатності застосування дигоксину підвищує ризик госпіталізації на 63%, а летального результату - на 71%. У більш ранній роботі тих же авторів було показано, що смертність підвищується на 72% при використанні цього препарату у хворих з вперше діагностованою серцевою недостатністю.

Дигоксин використовується для лікування захворювань серця вже більше сотні років. За сучасним рекомендаціям його застосовують в якості монотерапії для контролю ритму у пацієнтів, що ведуть сидячий спосіб життя.

Дослідження проводилося з 2006 по 2009 рік, було включено більше 15000 хворих, які отримують медичну допомогу в системі консорціуму Кайзер Перманенті (Kaiser Permanente). В учасників повинен був недавній час бути встановлений діагноз фібриляції передсердь, не повинно бути ознак серцевої недостатності або використання дигоксину в анамнезі.

Протягом дослідження 4858 хворих (17,8% досліджуваної популяції) почали приймати дигоксин. Всього було зареєстровано 1140 летальних випадків, причому у людей, які отримували дигоксин, ризик смерті був значно вищим (8,3 порівняно з 4,9 на 100 людино-років). Кількість госпіталізацій з усіх причин склала 8456 випадків. Частота госпіталізацій була вищою у хворих, які приймали дигоксин (60,1 порівняно з 37,2 на 100 людино-років).

Автори вказують на необхідність переглянути рекомендації по використанню дигоксину з урахуванням результатів їх дослідження і доступності інших способів контролю ритму.

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