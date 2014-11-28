У Пакистані розпочалася масштабна імунізація дітей проти поліомієліту

Пакистан запустив масштабну програму з вакцинації проти поліомієліту дітей, які проживають в Північному Вазірістані, інформує MedicalXpress.

У рамках програми планується провести вакцинацію 39 тис. дітей.

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Фахівці вже приступили до імунізації дітей на територіях, не задіяних у бойових діях. За словами головного лікаря Північного Вазірістану, програма буде продовжуватися до тих пір, поки не будуть вакциновані всі 39 тис. дітей. Однією з причин відсутності часових рамок є напружена ситуація в регіоні.

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За офіційними даними, останнім часом у Пакистані спостерігається стрімке зростання кількості інфікованих поліомієлітом. Так, якщо в 2012 році у Пакистані було зареєстровано 58 випадків поліомієліту, то число інфікованих у цьому році становило 187 осіб (станом на початок жовтня).

Влада Афганістану також запустили аналогічну програму імунізації проти поліомієліту на територіях, що межують з Пакистаном.

who.int