Основний симптом хвороби Альцгеймера

Американські вчені виявили ще один фактор ризику страшного захворювання - групу крові.

Як вважають дослідники з University of Vermont, група крові впливає на можливість втрати пам'яті, як наслідок, розвитку деменції (лат. dementia - безумство, - ред.), поряд з іншими факторами ризику, начебто порушення балансу поживних речовин, інфекцій і т.д. Виявилося, що люди, які мають рідкісну групу крові - четверту - значно частіше стикаються з небезпекою деменції.

Такий висновок американські вчені зробили на основі спостережень за більш ніж 30 000 чоловік. Також вдалося встановити, що якщо у людини є найвищий рівень фактора згортання крові VIII, то ризик розвитку когнітивних порушень у нього виростає на цілих 24%. Найчастіше, підвищений фактор VIII спостерігається саме у людей з четвертою групою крові.

Правда, власникам четвертої групи крові не варто панікувати і чекати настання деменції, так як у цієї хвороби є й інші фактори ризику. Однак, цим людям все-таки варто проявляти більшу уважність до роботи мозку і пам'яті. Відомо, що хвороба Альцгеймера є незворотною, але на початковій стадією її розвиток можна відчутно загальмувати за допомогою різного роду методик та медикаментів.

svit24.net