Нічні перекуси погіршують пам'ять

Вчені з Університету Каліфорнії провели своє нове дослідження на щурах. Вони хотіли з'ясувати, до чого призводить порушення режиму харчування, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Миші - нічні тварини, тому вони, як правило, сплять вночі і сплять протягом дня. У дослідженні щури дотримувалися нормальний режим сну (спали вдень). Дослідники годували одну групу тварин тільки вночі, а іншу - лише вдень. Режим сну щурів, що харчувалися вдень, трохи змінився, проте, загалом вони спали, їли і важили стільки ж, скільки щури з контрольної групи.

Дослідники помітили: щури, що харчувалися вдень, боялися рідше, ніж тварини з контрольної групи. Зміна режиму харчування змусило їх забути про страх. Крім того, вчені відзначили, що щури з експериментальної групи навчалися гірше, ніж гризуни, які харчувалися нормально.