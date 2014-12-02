Кількість жертв лихоманки Ебола виросла до 7 тисяч

Лихоманка Ебола була діагностована у понад 16 тис жителів країн Західної Африки

Кількість жертв лихоманки Ебола в Західній Африці зросла до 7 тис. чоловік. Про це пише Reuters, посилаючись на Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я. ВООЗ не може обґрунтувати причину різкого зростання числа жертв - понад 1200 летальних випадків. Лихоманка Ебола була діагностована упонад 16 тис. жителів країн Західної Африки. Найскладніша ситуація - у Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї.

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