Лихоманка Ебола може поширитися й на інші частини світу - ООН

Ризик поширення смертоносного вірусу Еболи на інші частини світу все ще дуже високий, про це ВВС розповів голова місії ООН із протидії вірусу на заході Африки Тоні Банбері.

При цьому він відмовився відповідати на запитання, чи вдалося досягти цілей у боротьбі з лихоманкою, поставлених до 1 грудня.

Вони стосувалися частини людей, яких лікують, а також безпечного захоронення інфікованих тіл.

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Пан Банбері виступив у столиці Сьєрра-Леоне місті Фрітауні, яке входить до низки тих, хто постраждав найбільше.

У неділю бульдозери розчищали великі площі для нового могильника у місті.

До місця постійно прибували нові автомобілі із мертвими людьми, а кілька сотень працівників копали могили.

У жовтні Тоні Банбері повідомив Раді Безпеки ООН, що для успішного протистояння недузі до першого грудня потрібно, аби 70% інфікованих отримували лікування, а 70% померлих від Еболи необхідно було безпечно поховати.

Це не остаточні цілі ООН, головна мета - знизити смертність від вірусу до нуля.

За словами Тоні Банбері, 70-відсоткового показника вдалося досягти у "переважній більшості" регіонів трьох найбільш постраждалих країн - Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії.

Але, додав він, у деяких областях, особливо у Фрітауні і Порт-Локо у Сьєрра-Леоне, поки що досягти цього не вдалося.

Загалом спалах вірусу Еболи забрав уже 6 тисяч життів - переважно у країнах Західної Африки. Понад 16 тисяч людей інфіковані.

Згідно з останніми даними, досі через недугу вмирають від 200 до 300 людей щотижня.

Але ситуація була б ще гіршою, якби ООН не втрутилася, вважає пан Банбері.

"Раніше ми затвердили стратегію, аби контролювати цю кризу, що включає лікувальні центри, безпечні поховання та мобілізацію громад. Ця стратегія працює", - заявив він.

При цьому Тоні Банбері наголосив, що попри усі заходи все ще існує ризик поширення Еболи на інші частини світу.

"Хтось може літаком вирушити до Азії, Латинської Америки, Північної Америки або Європи... Ось чому так важливо досягти нульового показника якомога швидше", - додав голова місії ООН.

BBCUkrainian.com