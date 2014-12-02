Смажена їжа зумовлює розвиток онкологічних хвороб
Чіпси і смажена курка, риба і картопля - джерела проблем зі здоров'ям
Вчені провели численні дослідження і встановили, що смажена їжа сприяє розвитку раку простати.
Улюблені багатьма чіпси і смажена курка, риба і картопля - джерела проблем зі здоров'ям.
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Згідно з результатами проведених американськими вченими досліджень, подібна їжа сприяє розвитку серйозного захворювання - раку простати.
Курячі ніжки і крильця в хрусткій скоринці - одні з найпопулярніших страв у США. Вони можуть змагатися у популярності хіба що з іншою улюбленою місцевою їжею - пончиками і картопляними чіпсами.
Чимало прихильників шкідливої смаженої їжі і серед жителів європейських країн.
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Вченим з Центру дослідження раку в Сіетлі вдалося з'ясувати, що при обсмажуванні у олії в продуктах утворюються канцерогенні речовини (гетероциклічні аміни, альдегіди та ін), які значно збільшують ризик розвитку пухлини простати у чоловіків.