Смажена їжа зумовлює розвиток онкологічних хвороб

Вчені провели численні дослідження і встановили, що смажена їжа сприяє розвитку раку простати.

Улюблені багатьма чіпси і смажена курка, риба і картопля - джерела проблем зі здоров'ям.

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Згідно з результатами проведених американськими вченими досліджень, подібна їжа сприяє розвитку серйозного захворювання - раку простати.

Курячі ніжки і крильця в хрусткій скоринці - одні з найпопулярніших страв у США. Вони можуть змагатися у популярності хіба що з іншою улюбленою місцевою їжею - пончиками і картопляними чіпсами.

Чимало прихильників шкідливої смаженої їжі і серед жителів європейських країн.

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Вченим з Центру дослідження раку в Сіетлі вдалося з'ясувати, що при обсмажуванні у олії в продуктах утворюються канцерогенні речовини (гетероциклічні аміни, альдегіди та ін), які значно збільшують ризик розвитку пухлини простати у чоловіків.

med2.ru