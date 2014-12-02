Мешканці великих міст старішають швидше

Фахівці провели експеримент і встановили, що мешканці міст програють мешканцям сільської місцевості.

Експерти з компанії Procter & Gamblе дійшли висновку, що шкіра містян вразливіша перед старінням - шкірний покрив швидше сохне і тоншає, вкривається зморшками, пігментними плямами, втрачає пружність. При цьому старіння шкіри у жителів мегаполісів відбувається інтенсивніше, навіть, незважаючи на те, що в сільській місцевості люди більше часу проводять на сонці і більшою мірою піддаються шкідливому в плані старіння впливу ультрафіолету.

"Результати нашого дослідження доводять, що проживання у великому місті прискорює процес старіння шкіри на 10%", - повідомили фахівці.

Причиною цього експерти вважають міське повітря, гранично забруднене шкідливої хімією, насамперед, за рахунок автомобільних вихлопів і викидів промислових підприємств. Вплив брудного повітря на шкіру настільки значне, що протистояти йому складно навіть при наявності звичного догляду за шкірою та її очищення.

Темпи старіння шкіри мешканок сільської місцевості безпосередньо пов'язані з впливом на неї сонячного світла. Якби сельчанки більш ретельно доглядали за шкірою і користувалися сонцезахисними засобами, то старіли б повільніше - в реальності багато з них нехтують захисними засобами. Тим не менш, "сільський" ультрафіолет завдає шкірному покриву в сукупності менше шкоди, ніж забруднене міське середовище, переконані дослідники.

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