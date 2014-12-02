Кофеїн захищає від хвороби Альцгеймера - вчені

Помірне споживання кави може на 20% знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, про це на європейському науковому симпозіумі "Alzhemier-2014" повідомили представники Інституту наукової інформації про каву (Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

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Згідно з доповіддю представників ISIC, протягом чотирьох років проводилися дослідження, в ході яких з'ясувалося, що вживання 3-5 чашок кави на день може допомогти організму захиститися від хвороби Альцгеймера. Цей важкий недуг вражає в середньому одну людину з двадцяти у віці старше 65 років. У Європі число людей старше 65 років у найближчі роки зросте з 15,4% до 22,4%, і для європейців хвороба Альцгеймера стане серйозною проблемою.

Вчені відзначають, що правильне харчування відіграє істотну роль у збереженні когнітивних функцій людини. Одним із правильних варіантів харчування, знижують ризик появи деменції, є середземноморська дієта з риби, свіжих фруктів, овочів, оливкової олії і червоного вина. Представники ISIC підкреслюють, що корисні сполуки - поліфеноли, присутні в середземноморській дієті, є також і в каві.

РИА Новости