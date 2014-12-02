Поранених спецназівців присиплятимуть

Американське Командування сил спеціальних операцій (SOCOM) виділив 550 тисяч доларів на фінансування принципово нового лікарського препарату для потреб силових структур. Ліки, розроблені австралійськими вченими, не тільки захищають від втрати крові, а також запобігають незворотнім ушкодженням головного мозку.

Як зазначають експерти, новий препарат може бути першим великим кроком при лікуванні поранених на полі бою. На розробку нового медичного препарату фахівці підрозділу Тропічної медицини та здоров'я при Університеті Джеймса Кука витратили сім років, пише газета Daily Mail.

Препарат повинен бути застосований протягом "платинових 10 хвилин" після поранення - так в медицині називають час ефективності наданої допомоги. За словами медиків, "золотий час" не рятує тяжкопоранених в умовах серйозного бою.

В ході бойових дій в Іраку і Афганістані понад 87 відсотків смертей серед союзників відбувалися протягом перших 30 хвилин, до того, як вони потрапляли до лікарні. Майже чверть з них, близько тисячі чоловік, можна було врятувати, якби їм вчасно надали повноцінну медичну допомогу, - розповідають вчені.

За їх словами, при серйозній втраті крові і черепно-мозковій травмі сучасні засоби ефективно лікують щось одне. Виходить палиця о двох кінцях. Але якщо вирішити обидві проблеми, то можна врятувати безліч життів, відзначають медики.

Допомогу пораненому на полі бою надають у два етапи. Перша ін'єкція, яка робиться відразу ж після отримання травми, рятує пораненого від сильної кровотечі і пошкодження головного мозку. Друга доза стабілізує стан солдата і подовжує час, протягом якого йому можна допомогти зберегти життя.

Рідина вводиться в кров або кістковий мозок. Вона знімає запальні процеси, перешкоджає порушенням згортання крові і зменшує витрату енергії.

Дослідники вважають, що нові ліки можна використовувати і для цивільних осіб у мирний час.

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