У Росії трудових мігрантів зобов'язали купувати медичну страховку

Трудовий кодекс РФ доповнюється статтею, яка приписує укладати трудові договори з іноземними громадянами лише за наявності у них поліса добровільного медичного страхування (ДМС) або договору з медичним закладом на надання послуг.

Виняток становлять випадки, коли медичні послуги надаються іноземцю за рахунок роботодавця. Оформлення поліса ОМС для таких співробітників російським законодавством не передбачено, повідомляє ТАСС.

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Крім того, роботодавець зобов'язаний звільнити іноземного працівника у разі закінчення терміну дії його медполіса, дозволу на роботу або патенту, анулювання дозволу на проживання. При цьому працівникові при розірванні договору зобов'язані виплатити вихідну допомогу в розмірі двотижневого середнього заробітку.