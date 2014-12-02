Рослинні засоби для схуднення приховують неправду

Наприклад, поширена рослинна добавка, що обіцяє активніше спалювати калорії без фізичного навантаження (це підтвердили експерименти), взагалі не безпечна, пише meddaily.ru з посиланням на New Scientist.

Берберин - рослинний екстракт, який додають у різні засоби китайської медицини. Він, як було встановлено, допомагає боротися з інсуліновою резистентністю і дозволяє контролювати вагу. Секрет у тому, що екстракт активує коричневий жир, спалює калорії, і, по суті, перетворює в нього білий жир, запасає калорії.

Відомо: в рамках експерименту огрядним мишам давали екстракт кожні 3 дні протягом місяця. І в результаті відкладення коричневого жиру вони починали спалювати більше калорій, ніж у контрольній групі. А білий жир починав діяти як коричневий. Таким чином, незважаючи на жирний раціон, основна група краще контролювала вагу.

Скептики наголошують: ефективність екстракту доводять тести з гризунами. А фізіологія людини відрізняється від тварин. Плюс, сполука чинить токсичний ефект на центральну нервову систему. І тривалих спостережень ніхто не проводив. Отже, актуальної інформації про безпеку немає.