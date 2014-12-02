Рослинні засоби для схуднення приховують неправду
Поширена рослинна добавка, що обіцяє активніше спалювати калорії без фізичного навантаження, взагалі небезпечна
Наприклад, поширена рослинна добавка, що обіцяє активніше спалювати калорії без фізичного навантаження (це підтвердили експерименти), взагалі не безпечна, пише meddaily.ru з посиланням на New Scientist.
Берберин - рослинний екстракт, який додають у різні засоби китайської медицини. Він, як було встановлено, допомагає боротися з інсуліновою резистентністю і дозволяє контролювати вагу. Секрет у тому, що екстракт активує коричневий жир, спалює калорії, і, по суті, перетворює в нього білий жир, запасає калорії.
Відомо: в рамках експерименту огрядним мишам давали екстракт кожні 3 дні протягом місяця. І в результаті відкладення коричневого жиру вони починали спалювати більше калорій, ніж у контрольній групі. А білий жир починав діяти як коричневий. Таким чином, незважаючи на жирний раціон, основна група краще контролювала вагу.
Скептики наголошують: ефективність екстракту доводять тести з гризунами. А фізіологія людини відрізняється від тварин. Плюс, сполука чинить токсичний ефект на центральну нервову систему. І тривалих спостережень ніхто не проводив. Отже, актуальної інформації про безпеку немає.