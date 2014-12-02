Продукти, які приносять відчуття щастя

З настанням зими створювати сонячний настрій доводиться самостійно. Купуйте тільки mood food - «продукти щастя». Їх багато! Голодними не залишитеся і у депресії залишиться мало шансів на перемогу, пише tvoymalysh.com.ua.

Цю систему розробили в Лондоні. А вони знають толк в тому, як розбавляти сірість і знаходити способи прикрасити життя, додати радості і щастя... в меню, проганяючи депресію.

Так, медики радять їсти рибу (скумбрія, форель, тунець) не рідше двох разів у тиждень, і вибирати м'ясо нежирне. Риба повинна бути частим гостем на вашому столі.

Чудово піднімають настрій морква, помідори і червоний перець.

А на десерт - фрукти: апельсини, фейхоа, груші та яблука.

Добре, коли помаранчеві кольори поселяться в будинку і в якості декору.

Їжте шоколад. Взимку нехай це буде гарячий напій на основі шоколаду або просто топлений шоколадний нектар. Серотоніну буде багато і зігрієтеся, як слід.

Боїтеся за фігуру? Їжте потроху, смакуючи кожну ложечку топленого і кожен ковточок гарячого шоколаду, відчуваючи гірчинку і солодкість усіма рецепторами.