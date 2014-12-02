Новий метод допоможе впоратися з хронічним болем

Дослідникам з Університету Сент-Луїса вдалося позбавити від болю гризунів з хронічним нейропатичним болем, що виникає через пошкодження нервів. Вони зробили це шляхом активації рецептора A3 в головному і спинному мозку щурів. Цей рецептор допомагає знизити відчуття дискомфорту, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Для активації рецептора A3 необхідний природний стимулятор аденозин або особливі синтетичні сполуки. Вчені зазначають: сучасні методи боротьби з болем викликають небезпечні побічні ефекти. Вони знижують якість життя, і, до того ж, біль йде не повністю.

Прийом багатьох подібних препаратів призводить до наркоманії і підвищення толерантності, через що люди змушені збільшувати дозу ліків. Новий метод побічних ефектів не має. Дослідники планують продовжити вивчення рецептора A3AR. Зараз вони намагаються з'ясувати, чи можна використовувати аденозин в якості протизапального або протипухлинного агента.