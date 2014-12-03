ВООЗ переглянула дані про кількість смертей внаслідок лихоманки Ебола
10:36, 03 грудня 2014Зарубіжні новини
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За словами представників ВООЗ, влада Ліберії помилково порахувала разом з жертвами лихоманки Ебола близько 1000 пацієнтів, що померли з інших причин
REUTERS
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила статистику щодо кількості людей, які померли від лихоманки Ебола, пише Reuters.
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За словами представників ВООЗ, влада Ліберії помилково зарахувала до жертв лихоманки Ебола близько 1000 пацієнтів, що померли з інших причин. Всього зареєстровано 5987 смертей, що майже на 1000 менше, порівняно з 7 тис заявленими раніше.
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