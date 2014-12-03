ВООЗ переглянула дані про кількість смертей внаслідок лихоманки Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила статистику щодо кількості людей, які померли від лихоманки Ебола, пише Reuters.

Читайте такожЛихоманка Ебола може поширитися й на інші частини світу - ООН

За словами представників ВООЗ, влада Ліберії помилково зарахувала до жертв лихоманки Ебола близько 1000 пацієнтів, що померли з інших причин. Всього зареєстровано 5987 смертей, що майже на 1000 менше, порівняно з 7 тис заявленими раніше.