Середземноморська дієта зберігає "генетичну молодість"
Середземноморська дієта може стати запорукою довгого життя, адже вона дозволяє організму зберігати генетичну молодість, дійшли висновку американські вчені
Поєднання овочів, оливкової олії, свіжої риби та фруктів може зупиняти погіршення коду ДНК, яке відбувається зі старінням. Такі висновки робляться у дослідженні, опублікованому в Британському медичному журналі.
Зокрема, дієта зупиняє старіння клітин та зменшує ризик серцевих хвороб.
А згідно з дослідженням, така дієта ще й допомагає захищати ДНК.
У людей, які її дотримувалися, спостерігалася краща здатність клітин до поділу без втрати генетичної інформації. Причому ця здатність не погіршувалася внаслідок старіння.
Дослідники з Бостона обробили інформацію про здоров'я майже 5 тисяч людей протягом понад десятиліття.
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Водночас, науковці не можуть чітко сказати, які конкретні фактори роблять середземноморську дієту такою корисною.
Її ключові компоненти - велика кількість свіжих фруктів та овочів, а також м'ясо птахів та риби (на відміну від надмірного вживання червоного м'яса, масла та тваринних жирів) - всі корисно впливають на організм.
Однак жодна окрема частина такого раціону не має такої користі, як добре збалансоване поєднання продуктів середземноморської дієти.