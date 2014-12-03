Середземноморська дієта зберігає "генетичну молодість"

Поєднання овочів, оливкової олії, свіжої риби та фруктів може зупиняти погіршення коду ДНК, яке відбувається зі старінням. Такі висновки робляться у дослідженні, опублікованому в Британському медичному журналі.

Зокрема, дієта зупиняє старіння клітин та зменшує ризик серцевих хвороб.

А згідно з дослідженням, така дієта ще й допомагає захищати ДНК.

У людей, які її дотримувалися, спостерігалася краща здатність клітин до поділу без втрати генетичної інформації. Причому ця здатність не погіршувалася внаслідок старіння.

Дослідники з Бостона обробили інформацію про здоров'я майже 5 тисяч людей протягом понад десятиліття.

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Водночас, науковці не можуть чітко сказати, які конкретні фактори роблять середземноморську дієту такою корисною.

Її ключові компоненти - велика кількість свіжих фруктів та овочів, а також м'ясо птахів та риби (на відміну від надмірного вживання червоного м'яса, масла та тваринних жирів) - всі корисно впливають на організм.

Однак жодна окрема частина такого раціону не має такої користі, як добре збалансоване поєднання продуктів середземноморської дієти.

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