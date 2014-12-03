Неприємні події одночасно небезпечні і корисні для психіки

Якщо людина пережила травматичний момент в дитинстві, це може відгукнутися через багато років. Згідно з дослідженням Університету Цюріха, подібні моменти підвищують ризик розвитку психічних розладів (наприклад, депресії), але при цьому, якщо травма не дуже сильна, вона здатна допомогти пережити важкі ситуації в житті, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Також вчені протестували мишей на предмет того, якою мірою позитивні ефекти від стресу можуть передаватися наступним поколінням. Було доведено: зовнішні фактори реально змінюють поведінку. І ці зміни можуть передаватися наступному поколінню. В цілому ж не тільки схильність до психічних розладів переходить дітям. Важливу роль в цій системі відіграє і поведінка в складних ситуаціях.