Глава Департаменту охорони здоров'я Великобританії Дункан Селбі вважає алкоголь тихим убивцею. За його словами, один келих вина так само шкідливий, як і три стопки горілки, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Наприклад, в Британії з 70-х рр. рівень захворювань, пов'язаних з розпиванням спиртного, підскочив на 500%. Це третя причина смерті серед людей працездатного віку. Зокрема, тільки в Британії та Фінляндії серед європейських країн відзначається зростання числа хворих з хворобами печінки.

Не секрет, що багато людей вважають допустимим випити по келиху вина в кінці робочого дня. Але мало хто з них віддає собі звіт в тому, скільки він реально випиває. Це комплексна проблема. Частково вона пов'язана з тим, що за останній час середній розмір келиха для вина сильно збільшився.

Між тим, вчені, навпаки, закликають до помірного споживання вина. На їхню думку, цей напій корисний для судин і серця. Зокрема, вино підвищує рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності). За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), помірне споживання вина - це 0,2 літра для жінок і 0,3 літра для чоловіків не більше п'яти разів на тиждень.