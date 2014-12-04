Кращий сніданок для хорошої роботи мозку

Щоб у середині дня вам не захотілося спати, вчені рекомендують правильно поснідати. Але які саме продукти можуть допомогти в боротьбі з денною сонливістю? Виявилося, що мова йде зовсім не про каву, як, напевно, подумали ви.

Науковці з Кембриджського університету провели дослідження, пише healthinfo.ua, в ході якого з'ясували, що білок курячих яєць ефективно стимулює мозкову активність. Цією властивістю білки зобов'язані речовинам в своєму складі, які вельми нагадують орексин. А орексин, в свою чергу, забезпечує точну і злагоджену взаємодію різних ділянок людського мозку. Саме брак орексину і провокує горезвісну денну сонливість, на яку найчастіше скаржаться офісні працівники.

Якщо порівнювати яєчний білок з кавою або чаєм, то ці популярні напої стимулюють роботу мозку на найближчі 1.5-2 години максимум. А ось білок з'їденого курячого яйця гарантує вам ефективну розумову роботу на весь день.

Вчені зазначають: наскільки корисний для мозку курячий білок, настільки ж шкідливий для його активності цукор. Тому найбільш доцільний сніданок сучасного офісного працівника - це яєчня і несолодкий чай чи кава.