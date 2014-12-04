ВООЗ представила нове керівництво по боротьбі з раком шийки матки

Нові рекомендації спрощують і роблять менш дорогим захист жінок від онкологічного захворювання.

Так, експерти міжнародної організації вказали на можливість використання скороченої схеми вакцинації проти ВПЛ. Рекомендована програма вакцинації дівчаток у віці 9-13 років передбачає дві ін'єкції вакцини, а не три, як раніше.

Використання вакцини проти папіломавірусної інфекції призводить до утворення в крові специфічних антитіл і забезпечує тривалий захист жінки від захворювань, викликаних вірусом папіломи людини (ВПЛ), включаючи рак шийки матки. Ряд досліджень підтвердили, що кількість антитіл у крові у жінок, які отримали дві дози препарату, можна порівняти з рівнем антитіл у пацієнток, які пройшли розширений курс вакцинації.

За підрахунками ВООЗ, впровадження скороченого курсу знизить вартість вакцинації і буде сприяти популяризації імунопрофілактики проти ВПЛ.

У новому керівництві також зазначено, що при отриманні негативних результатів пап-тесту, повторний аналіз може проводитися через п'ять років. Зараз в більшості країн жінкам рекомендується проходити дослідження кожні два роки після досягнення 18-річчя.

За оцінками ВООЗ, у світі проживає понад одного мільйона жінок, які страждають на рак шийки матки, причому багато з них не мають доступу до засобів профілактики і лікування онкологічного захворювання.

Ремедіум