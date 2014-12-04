Колір чашки впливає на смак кави

Дослідження, спрямовані на те, щоб з'ясувати, як колір посуду впливає на смак їжі, проводилися і раніше, але тоді об'єктом уваги вчених став полуничний мус. Людям, які добровільно погодилися взяти участь в дослідженні, пропонували скуштувати однаковий полуничний мус червоного кольору, але приносили його у двох ємностях: білій і чорній. У першому випадку більшість учасників випробування відзначили, що мус був набагато солодший і ароматніший, ніж той, який вони пробували з чорної ємності, пише scienceblog.ru.

На цей раз дослідників зацікавив смак кави. Як виявилося, в цьому випадку смак напою залежить від кольору посуду. Але на цей раз досліди з добровольцями не проводилися. Вчені просто вирішили поговорити з працівником кафетерію, який кожен день спілкується з людьми і знає всі нюанси цієї справи. Він їм розповів, що в скляній чашці кава здається менш гіркою, ніж у білій керамічній. Дослідники пояснюють це тим, що в білій чашці створюється сильний контраст, за рахунок чого кава має більш насичений коричневий колір. А чим темніша кава, тим здається людям більш гіркою. В скляній чашці такого ефекту досягти неможливо. Це вже давно зрозуміли виробники різних товарів, тому ефект створення контрасту використовують для того, щоб представити свою продукцію в найбільш вигідному кольорі.

Крім цього, дослідники встановили, що в прозорій чашці кава здається більш солодкою. Причому навіть колір ручки відіграє величезну роль і впливає на сприйняття напою, а ось форма чашок абсолютно ніякого ефекту не виробляє.