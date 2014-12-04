Новий спосіб боротьби з вірусом герпесу

Ліки блокують активність одного з білків людської клітини, що не дозволяє вірусу розмножуватися.

Дослідники з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань у США заблокували роботу білка LSD1 клітини організму-господаря і перевірили, чи буде при цьому розмножуватися вірус герпесу. LSD1 дозволяє переводити гени в робочу конфігурацію. Роботу препарату перевірили в трьох різних експериментальних моделях на тварин.

Метод блокування LSD1 у всіх випадках допомагав на самих ранніх стадіях захворювання. Гени HSV не працювали, число молекул ДНК збудника герпесу не змінювалося, розмноження вірусу практично не йшло. Як наслідок, симптоми захворювання значно полегшувалися.

Спосіб хороший тим, що він допомагає боротися і з тими вірусами, які ніяк не виявляють себе. Так часто відбувається з вірусом простого герпесу (HSV). Оскільки ліки діють не на сам вірус, а на клітину господаря, сам збудник хвороби не буде розвивати стійкість до лікування, а це великий плюс.

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