Розроблено препарат, що компенсує побічні ефекти алкоголю

Стаття про результати роботи вчених опублікована в Journal of Alcoholism and Drug Dependence.

Професор Пейдж з університету Хаддерсфілд спільно з колегами розробив особливу суміш етан-бета-камфори, яка легко проникає в кров перш, ніж переходить в активну форму.

Дослідники виявили, що миші, яким паралельно з "прийомом" алкоголю був введений цей препарат, втрачали менше клітин мозку, пов'язаних з навігацією і орієнтацією, і мали менший рівень запалення, яке є причиною різних негативних наслідків вживання алкоголю, включаючи погіршення пам'яті. Такі побічні ефекти особливо небезпечні для здоров'я підлітків, чий мозок ще перебуває в процесі розвитку.

Вчені виявили, що суміш здатна зменшувати рівень алкоголю в гліальних клітинах, що захищають мозок, і сподіваються використовувати препарат для лікування інших захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера і деменцію, які також є результатом зниження активності мозку.

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