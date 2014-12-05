Розроблено препарат, що компенсує побічні ефекти алкоголю
Вчені розробили препарат, здатний нівелювати негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, а також наблизилися до відкриття нових способів лікування хвороби Альцгеймера та інших неврологічних захворювань
Стаття про результати роботи вчених опублікована в Journal of Alcoholism and Drug Dependence.
Професор Пейдж з університету Хаддерсфілд спільно з колегами розробив особливу суміш етан-бета-камфори, яка легко проникає в кров перш, ніж переходить в активну форму.
Дослідники виявили, що миші, яким паралельно з "прийомом" алкоголю був введений цей препарат, втрачали менше клітин мозку, пов'язаних з навігацією і орієнтацією, і мали менший рівень запалення, яке є причиною різних негативних наслідків вживання алкоголю, включаючи погіршення пам'яті. Такі побічні ефекти особливо небезпечні для здоров'я підлітків, чий мозок ще перебуває в процесі розвитку.
Вчені виявили, що суміш здатна зменшувати рівень алкоголю в гліальних клітинах, що захищають мозок, і сподіваються використовувати препарат для лікування інших захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера і деменцію, які також є результатом зниження активності мозку.