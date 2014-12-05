Якщо дитина погано спить

Однак у дітей порушення сну складніше виявити, ніж у дорослих. Виявилося, що простіше всього це зробити, оцінивши, як дитина рухається під час сну.

Медики з університету Аделаїди (Австралія) спробували з'ясувати, як можна достовірно виявити порушення сну у дошкільнят і молодших школярів. Вони вимыряли безліч фізіологічних параметрів під сну у 92 дітей у віці від 3 до 12 років (з порушеннями сну і без них). У число таких параметрів входили скорочення м'язів, дихання, руху очей, рівень кисню в крові і ритми мозкової активності.

Порушення сну, які шукали у випробовуваних, включають в себе раптову зупинку дихання під час сну і хропіння. Довгий час вважалося, що такі стани можна виявити, оцінивши рівень кисню в крові. Однак на ділі виявилося, що насиченість крові киснем слабо залежить від наявності затримок дихання. Найбільше з подібними порушеннями пов'язані, як з'ясувалося, руху дітей під час сну.

Вчені сподіваються за результатами цього дослідження створити засіб діагностики порушень сну, точно з'ясувавши, які параметри рухів у сні пов'язані з його поганою якістю, і як саме.

Здоров'я