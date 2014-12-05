Людське око вловлює інфрачервоне випромінювання

Дослідники впливали на ці клітини потужними лазерами з інфрачервоним випромінюванням.

Експерименти свої вчені почали через свідчення багатьох експертів щодо спалахів зеленого світла, які ті бачили під час роботи з інфрачервоним випромінюванням.

Виходить, що при певних умовах людське око здатне сприймати випромінювання лазерів. Коли імпульси генеруються дуже швидко, світлочутливі клітини сітківки отримують майже подвійне інфрачервоне випромінювання. У такому разі око зможе помічати світло, що виходить за межі видимої зони спектра.

Дослідники помітили: чим коротший сам імпульс, тим більша ймовірність того, що люди зможуть побачити його. Вчені сподіваються розробити новий пристрій, який дозволить медикам вивчати очей і стимулювати певні ділянки сітківки, щоб виявити можливі порушення в її роботі.

med2.ru