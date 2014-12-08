Ківі оздоровлює серце та судини

8-тижневе випробування за участю 30 жінок і 13 чоловіків різного віку з дисліпідемією (порушенням співвідношення різних видів ліпідів у крові) дозволило експертам зробити висновки, що регулярне вживання ківі позитивно позначається на роботі серцево-судинної системи, пише u-news.com.ua.

Так, 2-3 ківі в день знижують рівень поганого холестерину в крові, підвищують концентрацію хорошого, збільшують вміст вітамінів С та Е в організмі.

Більш ранні дослідження показували, що регулярне вживання ківі розріджує кров і є хорошою профілактикою внутрішньосудинних тромбозів.

Якщо у вас немає можливості кожен день радувати себе ківі, то можете замінити його звичайним аґрусом - найближчим родичем ківі, який володіє такими ж корисними властивостями.