Прості медичні маніпуляції допомагають вижити при інфікуванні вірусом Ебола - вчені

Дослідники кажуть, що медичні установи збиті з пантелику "неточним поглядом" про те, що перевірених ліків від Еболи не існує.

При цьому пацієнти, котрим можна було би ввести в організм рідину чи електроліти, часто помирають від зневоднення.

У трьох країнах Західної Африки, які найбільше постраждали від вірусу, загинули вже понад 6000 людей.

Читайте такожВООЗ переглянула дані про кількість смертей внаслідок лихоманки Ебола

Вірус викликає сильну блювоту, діарею і кровотечу, які призводять до інтенсивної втрати рідини та електролітів, таких як натрій і калій.

Коли пацієнти надто слабкі, щоб пити, рідини можна вводити в організм через крапельницю.

Але професор Ієн Робертс із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та його колега професор Андерс Пернер з Університету Копенгагена кажуть, що про цю процедуру часто забувають, концентруючись натомість на потенційних ліках і вакцинах.

Читайте такожКубинського лікаря в Женеві вилікували від вірусу Ебола

"Коли епідемія почалася, люди думали, що ми нічого не можемо зробити, якщо не вбивати вірус", - сказав BBC професор Робертс.

"Але швидко стало зрозуміло, що не всі хворі, яких лікують у більш заможних країнах, помирають; що якісне медичне обслуговування є вкрай важливим".

"Деякі прості речі - наприклад введення рідин - можуть знизити рівень смертності", - каже професор.

В організації "Медики без кордонів" кажуть, що пацієнтів заохочують багато пити, але крапельниці вводять лише найтяжчим хворим, бо під час цієї процедури медпрацівники самі ризикують заразитися.

Доктор Кетрін Гуліган із фонду "Врятуйте дітей", яка зараз працює у Сьєрра-Леоне, розповіла BBС: "Деякі пацієнти однозначно потребують внутрішньовенного введення рідин, та це нелегко зробити".

"Є побоювання щодо безпеки поводження з голками у палатах, але ми починаємо бачити, що за наявності належного тренування і обладнання це може спрацювати".

Також, за словами пані Гуліган, деякі пацієнти не дозволяють ставити собі крапельниці, а деякі - просто витягують їх.

Але якщо приділити цій проблемі увагу, це може врятувати життя, вважає медик.

BBCUkrainian.com