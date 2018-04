Тонзилектомія може полегшити перебіг псоріазу

На їхню думку, кількість і якість досліджень недостатньо для однозначних висновків і рекомендацій, але найбільш імовірно, що операція може допомогти, принаймні, деяким хворим з резистентним захворюванням. Робота була опублікована в Journal of the American Academy of Dermatology.

У деяких хворих загострення псоріазу пов'язані зі стрептококовою інфекцією, зокрема з тонзилітами. Передбачається, що після видалення мигдалин зменшується активація і рекуртування у шкірі Т-клітин.

Автори провели пошук в декількох бібліографічних базах даних про публікації з цього питання з серпня 1960 по вересень 2013 року. Для аналізу були обрані 20 робіт, у яких оцінювався клінічний перебіг псоріазу після тонзилектомії. Всього повідомлялося про 410 випадків, у 290 пацієнтів (71%) спостерігалося поліпшення. Автори відзначають відсутність контрольної групи у значній частині повідомлень і складності з виключенням систематичних помилок через публікації лише позитивних результатів.

У різних роботах повідомлялося про значне (до 90%) скорочення площі псоріатичних висипань після операції, про зменшення резистентності до лікування псоріазу, про скороченні частоти загострень. У той же час, у деяких хворих тонзилектомія не впливала на перебіг захворювання.

Тонзилектомія, на думку авторів роботи, може розглядатися як метод лікування хворих на резистентний псоріаз, асоційований з епізодами тонзиліту. При цьому необхідні методологічно коректні дослідження для вибору пацієнтів, у яких проведення операції найбільш сприятливо, і для оцінки довгострокових наслідків.

remedium.ru