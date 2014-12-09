Спрощено пересадку стовбурових клітин

Дані про роботу представили на 56-й щорічній зустрічі Американського товариства гематологів. Всі 4 пацієнти, які отримали трансплантат 10-27 місяців тому, зараз живі і не потребують постійних переливань крові. Всі вони були хворі на вроджений дискератоз - захворюванням, при якому клітини кісткового мозку нечисленні і ослаблені. Тому медики задалися питанням, чи потрібно проводити таким пацієнтам хіміотерапію, спрямовану на знищення власних клітин червоного кісткового мозку.

Правда, без імуносупресорів все ж не вдалося обійтися. Однак використання тільки їх - помітно менший стрес для організму, ніж звичайний режим терапії при трансплантації, в який входить також цитотоксична хіміотерапія та променева терапія. До того ж, новий спосіб трансплантації може застосовуватися для тих хворих на дискератоз, які з якихось причин можуть не витримати звичайну терапію при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

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