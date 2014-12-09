Травма голови підвищує ризик щодо інсульту

Для встановлення даного факту вченими при каліфорнійському університеті в Сан-Франциско були глибоко вивчені дані медиків з раннім дослідженням більш ніж півтора мільйона осіб у віці до п'ятдесяти років, що звернулися екстрено у травматологічні відділення.

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По ходу досліджень, експертами було встановлено вельми цікавий факт того, що кожні одинадцять осіб на сто тисяч перенесли інсульт після нещодавно отриманої травми голови.

На здивування медиків, середньостатистичний вік випробовуваних не перевищив 37-ми років, хоча спочатку експерти вважали, що до цього захворювання більше схильні саме ті, чий вік виходить за рамки п'ятдесяти років. Згідно з отриманими даними, ученими був зроблений ще один незвичайний висновок про те, що якщо судинний розрив діагностувати в короткий термін часу, то всі майбутнім наслідкам небезпечного характеру можна запобігти, повернувши людину у нормальний фізіологічний стан.

med2.ru