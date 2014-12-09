Прийом статинів збільшує ризик розвитку катаракти

Проте деякі лікарі стурбовані підвищеним ризиком помутніння кришталика (розвитку катаракти) в результаті використання статинів.

Результати попередніх досліджень, що стосувалися зв'язку між прийомом статинів та розвитком катаракти, були суперечливими. Нові дані ґрунтуються на результатах досліджень двох великих груп людей, що приймали статини більше року.

У першій групі з 650 тисяч пацієнтів було зареєстровано 162 501 випадок помутніння кришталика, а в другій групі з 450 650 осіб - трохи більше 45 тисяч випадків розвитку катаракти, вимагали хірургічного втручання. Таким чином, результати дослідження першої групи пацієнтів показали, що прийом статинів пов'язаний зі збільшенням ризику розвитку катаракти приблизно на 27 відсотків, а другій групі цей ризик склав близько семи відсотків, тим не менш, ця величина залишається статистично значущою.

Пацієнти приймали різні препарати статинів, але дія, що надається ними, мало одну і ту ж тенденцію, пов'язану зі збільшенням ризику помутніння кришталика.

"При питанні про необхідність призначення статинів важливо оцінити їх користь і потенційний шкоду. Якщо у пацієнта високий ризик розвитку інфаркту або інсульту і пов'язаної з ними смертності, то користь від прийому статинів значно переважує потенційний ризик розвитку катаракти, - прокоментували результати дослідження автори. - Що стосується тих пацієнтів, у яких серцево-судинний ризик не такий високий, то для них краще використовувати інші способи регуляції рівня холестерину в крові".

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