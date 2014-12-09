Використання вакцини від грипу призупинено через смерть людей

Вакцина проти грипу FLUAD, затверджена ще в 1997 році, призначена для осіб похилого віку. Клінічні випробування препарату проводилися за участю 70 тисяч добровольців, і понад 65 мільйонів доз вакцин були успішно використані в різних країнах світу.

За словами представника компанії, поки неясно, чи стала вакцина причиною їх смерті, або тут є інші причини. Двом померлим чоловікам і двома жінками було від 67 до 87 років.

"На даний момент ще не встановлено, чи є зв'язок між смертю та щепленням, - сказано в заяві AIFA. - Повна картина події буде з'ясована після повного аналізу всіх факторів, включаючи загальний стан здоров'я померлих, їх вік і наявність захворювань".

medportal.ru