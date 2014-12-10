Авокадо допомагає контролювати апетит

Всього кілька скибочок авокадо значно знижують бажання з'їсти що-небудь найближчим часом. Вчені з Університету Лома Лінда провели дослідження, в якому взяли участь дорослі з надлишковою вагою. Перша група добровольців сніданок їла без авокадо, друга - з авокадо, а третя - з додатковою порцією авокадо, пише meddaily.ru з посиланням на Fruitnet.

Дослідники виміряли в учасників рівні глюкози та інсуліну. Також вони стежили за тим, чи прокидався у людей апетит. В учасників, до порції яких була додана половина свіжого авокадо, бажання з'їсти що-небудь протягом наступних трьох годин було нижче на 40%, а протягом п'яти годин - на 28%. Добровольці також почували себе на 26% більш ситими у другій половині дня після сніданку з авокадо.

Додавання авокадо збільшувало кількість калорій і вуглеводів у раціоні учасників. При цьому рівень цукру в крові не підвищувався, чого не можна було сказати про тих, хто їв порцію без авокадо. Це навело вчених на думку, що авокадо, можливо, допомагає контролювати рівень цукру.

Ще одне дослідження, проведене раніше, показало: люди, які регулярно їдять авокадо, порівняно з тими, хто авокадо не їсть, важать в середньому на 3,4 кілограма менше, а їх талії на 4 сантиметри тонше. Авокадо багаті корисними мононенасиченими жирами. До того ж, у них низький глікемічний індекс, що показує, наскільки швидко після споживання продукту підвищується рівень цукру в крові. Все це допомагає довше відчувати себе ситим. Крім того, половина авокадо містить 25% від добової норми споживання клітковини.