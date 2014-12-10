Показники смертності внаслідок малярії у світі знизилися вдвічі - ВООЗ

Медики кажуть, що за період між 2001 та 2013 роками близько 4,3 мільйонів людей уникнули смерті від цієї хвороби, 3,9 мільйонів з них - діти віком до п'яти років у Тропічній Африці.

Щороку дедалі більше людей отримують медичну допомогу, яка рятує їм життя.

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У 2004 році 3% з тих, хто перебуває у зоні ризику, мали доступ до антимоскітних сіток, зараз цей показник сягнув 50%.

Поступово зросла кількість діагностичних перевірок. Покращився доступ до ліків від малярії, яка передається через укуси заражених москітів.

Дедалі більше країн невдовзі можуть взагалі ліквідувати загрозу малярії.

У 2013 році дві країни, Азербайджан та Шрі-Ланка, вперше прозвітували про відсутність нових випадків захворювання на малярію серед свого населення. Ще 11 (Аргентина, Вірменія, Єгипет, Грузія, Ірак, Киргизстан, Марокко, Оман, Парагвай, Туркменістан й Узбекістан) також змогли повністю уникнути заражень.

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В Африці, де фіксується 90% всіх випадків смертей від малярії, поширення небезпечної інфекції суттєво скоротилося.

Тут кількість заражених осіб зменшилася на чверть - зі 173 мільйонів у 2000 році до 128 мільйонів у 2013 році. І це попри збільшення на 43% кількості населення, що проживає у місцях поширення малярії в Африці.

Керівник ВООЗ доктор Маргарет Чан розповідає: "Такі величезні досягнення стали результатом покращення засобів лікування, збільшення політичної уваги, розвитку регіональних ініціатив, а також значного зростання міжнародної допомоги та місцевого фінансування".

Водночас пані Чан додала, що ВООЗ не може заспокоюватися на цьому, адже більшість країн, де можуть виникати епідемії малярії, все ще далекі від загального забезпечення відповідними медичними засобами.

Збільшення нечутливості інфекції до дії ліків, а москітів - до дії інсектицидів, становить головну загрозу й може призвести до збільшення кількості смертей, попереджає доктор Маргарет Чан.

Існує також небезпека того, що спалах лихоманки Ебола у Західній Африці погіршить ситуацію з протидією малярії.

Загалом у світі орієнтовно 3,2 мільярди людей ризикують заразитися малярією.

І хоча на боротьбу з цією хворобою у 2013 році року виділили $2,7 мільярди (що втричі більше в порівнянні з 2005 роком), це все ще суттєво менше від $5,1 мільярдів, необхідних для встановлення глобального контролю й ліквідації малярії, говорять у ВООЗ.

BBCUkrainian.com