Ртутні градусники зникнуть з продажу
10:13, 10 грудня 2014Зарубіжні новини
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Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю постановило з 1 січня 2015 року вилучити з продажу ртутні градусники у відповідності з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я
segodnya.co.il
Влітку 2013 року міністерство охорони здоров'я Ізраїлю видало інструкцію, що забороняє медичним установам купувати ртутьвмісні прилади.
Ця інструкція була прийнята в рамках міжнародної конвенції про скорочення використання ртуті та приладів, які її містять, їх експорту та імпорту аж до повної заборони в 2020 році.
Слід зазначити, що електронні термометри в більшості своїй не відрізняються точністю вимірювання та потребують регулярної заміни батарейок. Більш точні термометри, такі, як інфрачервоний термометр, коштують значно дорожче.
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