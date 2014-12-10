Розробники вакцин проти вірусу Ебола мають імунітет проти судових позовів

Відомство також закликало інші країни послідувати цьому прикладу, інформує Reuters.

Як зазначила міністр охорони здоров'я США Сільвія Беруелл (Sylvia Burwell), захист від судових позовів потенційно постраждалих стане додатковою мотивацією для компаній, що працюють над ліками проти лихоманки Ебола.

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За рішенням міністерства, такі компанії отримують імунітет від правових домагань, пов'язаних з виробництвом, випробуваннями, розробкою, дистрибуцією і застосуванням експериментальних вакцин. Тим не менш, цей захист не поширюється на судові позови, подані за межами США.

Протягом довгого часу Сполучені Штати надають аналогічний імунітет компаніям, що займаються розробкою вакцин для застосування у дітей.