Йодид здатний захистити серце від реперфузійного ушкодження

Робота була опублікована в журналі PLOS ONE.

У даному дослідженні у мишей моделювалася ішемія міокарда шляхом перетискання магістральної артерії. За п'ять хвилин до закінчення блокади артерії гризунам вводився йодид у вигляді йодиду натрію або плацебо (фізіологічний розчин). Гістологічне дослідження тканини серця показало, що у тварин, які отримали йодид на 75% менше обсяг реперфузійного ушкодження. Окислена форма йодиду, йодат, не призводила до зменшення обсягу реперфузійного пошкодження.

При підтвердженні такого ефекту у людей буде отримано засіб від важкого ускладнення ішемії міокарда, а скорочення обсягу пошкодженої тканини поліпшить функцію серця у пацієнтів і зменшить смертність від серцевої недостатності.

Важливо відзначити, що йод і йодид застосовуються в медицині з початку XIX століття. Імовірні небажані явища пов'язані з порушенням функції щитовидної залози, так як об'ємне одномоментне введення йодовмісних препаратів її пригнічує. Автори роботи припускають, що в якості першого клінічного застосування для оцінки дії йодиду у людей можна оцінити за профілактичного прийому перед операцією аорто-коронарного шунтування.

remedium.ru