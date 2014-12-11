Нестача сну руйнує клітини організму

Вчені з Медичного коледжу Вісконсіна з'ясували: недосипання призводить до пошкодження клітин. Особливо страждають печінка, легені і тонкий кишечник. На щастя, якщо сон нормалізується, клітини відновлюються, розповідає meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

Раніше дослідники з'ясували, що порушення сну призводять до розвитку серцево-судинних захворювань і раку. Виявляється, причиною такого зв'язку є пошкодження клітин. Завдяки здатності ДНК до репарації (відновлення), пошкодження, що виникають, оборотні.

Ще одне недавнє дослідження показало: тих, хто пізно лягає спати, частіше переслідують негативні думки. Люди, які сплять менше і пізніше лягають, більш схильні турбуватися, міркувати і зациклюватися на чомусь. Негативне мислення властиве і тим, хто відносить себе до "сов". Так, дотримання режиму сну - запорука міцного фізичного та психічного здоров'я.