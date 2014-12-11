Для збереження фігури прийом їжі потрібно починати з десерту

Багато дієтологів закликають відмовитися від солодощів. Але є й інший варіант. Доктор Джеймс Гардінер вважає, що для збереження фігури прийом їжі завжди потрібно починати з десерту, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Це дозволить краще контролювати апетит. Відомо: цукор - основне джерело енергії для мозку. А мозок відстежує, скільки цукру надійшло в тіло. Якщо цукру мало, мозок змушує нас звертати увагу на солодкі і крохмалисті продукти. Саме підвищений рівень глюкокінази з цим пов'язаний.

До речі, після добового голодування білок стає активнішим. Все це показали експерименти з мишами. Можливо, у ласунів просто виробляється більше глюкокінази. Дане відкриття може подарувати прості і безпечні засоби зниження ваги. А що стосується десерту, з'їдається першим, то тут все просто: мозок фіксує, що в тіло потрапив цукор. Слідом за цим весь організм розуміє, що більше йому калорій, по суті, не потрібно. І людина не переїдає.

Якщо ж солодке з'їсти десь в середині обіду, то мозку буде потрібно набагато більше часу на розпізнавання.