Тренування змінюють активність генів

Часто кажуть: треба рухатися, щоб бути здоровим. Зазвичай це твердження робиться без пояснення. А правда, як саме рух допоможе не захворіти?

Фізіологи з Каролінського інституту спробували відповісти на це питання, запропонувавши 23 здоровим юнакам і дівчатам протягом трьох місяців 4 рази на тиждень по 45 хвилин крутити педалі велотренажера. Саме педаль, а не педалі: одна нога повинна була залишитися нетренованою і служити в якості контролю. З обох ніг кожного випробуваного взяли по невеликому шматочку м'язи на біопсію. Також дослідники виміряли м'язову силу ніг добровольців до початку курсу тренувань і після його закінчення.

Читайте такожЯк залишатися здоровим: шість правил Амосова

Аналіз роботи 20000 генів в м'язових волокнах виявив, що в порівнянні з нетренованими м'язами у тренованих більш активно експресуються гени, що регулюють метаболізм вуглеводів і адаптацію до фізичних навантажень. Зате гени, які посилюють процеси запалення, в тренованих м'язах менш активні.

Такі результати можуть пролити світло на те, як ефективніше лікувати цукровий діабет і серцево-судинні захворювання - стани, пов'язані із запаленням і обміном вуглеводів.

Здоров'я