Збої в роботі біоритмів пов'язані з розвитком нейродегенеративних захворювань

Порушуючи циркадні (добові) ритми сибірських хом'яків, вчені з США виявили частину мозку, яка при збої біоритмів інгібує пам'ять - подібне відзначається у пацієнтів з низкою нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

За збої у добових ритмах відповідає певна частина мозку, так зване супрахіазматичне ядро (SCN), яка також грає важливу роль в процесах навчання та формування пам'яті.

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Норман Рубін, старший науковий співробітник в Стенфордському університеті і провідний автор дослідження, вважає, що в тому разі, коли наші внутрішні годинники не працюють належним чином, слідом за збоями біоритмів неодмінно виявляються порушення пам'яті.

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Рубін і його колеги розробили елегантний експеримент, щоб зосередитися на ролі SCN в пам'яті. Вони навчали сибірських хом'яків спеціальним завданням, а потім порушували їхні біоритми і через деякий час тестували на виконання тих же завдань. Як і очікувалося, хом'яки зі збоями в циркадних ритмах провалили тестування.

Літні люди, які страждають на нейродегенеративні патології також часто скаржаться на поганий сон, який може бути пов'язаний з порушенням циркадних ритмів.

med2.ru